36ème Festival International de Musique 2025 Rencontre avec la Compagnie Sensible Palais des Arts et du Festival Dinard mercredi 29 octobre 2025.

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Animation proposée dans le cadre du 36ème Festival International de Musique de Dinard VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

29 OCTOBRE: RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE SENSIBLE

Le Salon de la Compagnie Sensible est né de la rencontre de Pétronille Ancel, Emma-Lisa Roux, Maylis Moreau et Sylvain Chen autour de la musique jouée et chantée dans les salons et sociétés musicales des siècles passés. Lors de leur rencontre avec le public dinardais, les musiciens de la Compagnie sensible exposeront leur démarche et présenteront l’ensemble des instruments de musique anciennes qu’ils utiliseront lors du concert du soir.

Gratuit, entrée libre. .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

