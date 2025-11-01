36ème Festival International de Musique 2025 Voyage au bout de la nuit Palais des Arts et du Festival Dinard

36ème Festival International de Musique 2025 Voyage au bout de la nuit

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

1 ER NOVEMBRE VOYAGE AU BOUT DE LA NIUT

Jodyline Gallavardin (piano)

Pierre Fontenelle (violoncelle)

Maud Chauvet (alto)

Noëmi Waysfeld, récitante et chanteuse

Quatuor Voce

Venez partager le songe d’une nuit d’automne (avec Schubert comme fil conducteur), une traversée musicale et poétique qui explore toutes les couleurs de la nuit, de la tombée du jour jusqu’à l’aube.

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

