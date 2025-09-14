36ème Fête du Cheval de L’ACBT Saint-Bazile
36ème Fête du Cheval de L’ACBT Saint-Bazile dimanche 14 septembre 2025.
36ème Fête du Cheval de L’ACBT
Le Bourg Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
MATIN
Randonnée équestre et pédestre
Repas champêtre le midi
APRÈS-MIDI
Spectacle équestre sur le thème « Richard Cœur de Lion » parle Centre Equestre des Limousines
Baptêmes à poney
Parcours d’Equi-fun .
Le Bourg Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr
English : 36ème Fête du Cheval de L’ACBT
German : 36ème Fête du Cheval de L’ACBT
Italiano :
Espanol : 36ème Fête du Cheval de L’ACBT
L’événement 36ème Fête du Cheval de L’ACBT Saint-Bazile a été mis à jour le 2025-08-20 par SPL Terres de Limousin