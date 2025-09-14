36ème Fête du Cheval de L’ACBT Saint-Bazile

36ème Fête du Cheval de L’ACBT Saint-Bazile dimanche 14 septembre 2025.

36ème Fête du Cheval de L’ACBT

Le Bourg Saint-Bazile Haute-Vienne

MATIN

Randonnée équestre et pédestre

Repas champêtre le midi

APRÈS-MIDI

Spectacle équestre sur le thème « Richard Cœur de Lion » parle Centre Equestre des Limousines

Baptêmes à poney

Parcours d’Equi-fun .

Le Bourg Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr

