36ème Foire aux Puces Salle municipale Lamballe-Armor

36ème Foire aux Puces

Salle municipale 6 rue Mouexigné Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

36ème foire aux puces organisée par les scouts et guides de France du pays de Lamballe à la salle municipale.

Samedi 24 de 14h à 19h Dimanche 25 de 10h à 18h

Vente de vaisselle, électroménager, jouets, livres, disques vinyles, bibelots, meubles, outillage, linge de maison, affiches de cinéma …

Buvette, vente de crêpes, gâteaux, soupe. .

Salle municipale 6 rue Mouexigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 27 47

