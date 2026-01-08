36ème Foire aux Puces Salle municipale Lamballe-Armor
Salle municipale 6 rue Mouexigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
36ème foire aux puces organisée par les scouts et guides de France du pays de Lamballe à la salle municipale.
Samedi 24 de 14h à 19h Dimanche 25 de 10h à 18h
Vente de vaisselle, électroménager, jouets, livres, disques vinyles, bibelots, meubles, outillage, linge de maison, affiches de cinéma …
Buvette, vente de crêpes, gâteaux, soupe. .
Salle municipale 6 rue Mouexigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 27 47
