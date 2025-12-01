36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie Salle des Associations 31 cours St Etienne Rognes

36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie

Dimanche 21 décembre 2025 de 9h à 17h. Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Un événement qui allie plaisir des sens, culture scientifique, terroir et partage, dans une ambiance conviviale et festive, avec une portée pédagogique autour du goût authentique et des enjeux liés aux produits du sol.

Grand Marché Truffes et Gastronomie Rognes



Dimanche 21 décembre 2025, de 9h à 17h

Lieu Centre du village et Salle des Associations



Au programme



Marché du terroir truffes fraîches (Tuber melanosporum), foie gras, saumon, huîtres, fromages, champignons, conserves, épices, vins, etc.



Animations toute la journée

10h Défilé de la Confrérie Truffe Noire et Gastronomie

11h Conférence scientifique Ces arômes qui nous enfument par Jean-Claude Pargney, chercheur à l’INRAE, suivie d’échanges et d’une séance de dédicace RDV à la Salle des Associations

Démonstration de cavage de truffes

Ferme pédagogique (moutons, veau, âne, basse-cour…)

Un forgeron fabriquant des couteaux sur place

Animation musicale Patrick et son vélo musical



Tombola à 16h

1er prix 500g de truffes fraîches

2e prix Repas gastronomique pour deux



Restauration

Dégustations sur place brouillade aux truffes, huîtres, vin chaud

Repas dans les restaurants du village



Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 05 10 77 assotrufficulture13@orange.fr

English :

An event that combines the pleasures of the senses, scientific culture, local produce and sharing, in a convivial and festive atmosphere, with an educational focus on authentic taste and the issues surrounding soil products.

