36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie Salle des Associations 31 cours St Etienne Rognes
36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie Salle des Associations 31 cours St Etienne Rognes dimanche 21 décembre 2025.
36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie
Dimanche 21 décembre 2025 de 9h à 17h. Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Un événement qui allie plaisir des sens, culture scientifique, terroir et partage, dans une ambiance conviviale et festive, avec une portée pédagogique autour du goût authentique et des enjeux liés aux produits du sol.
Grand Marché Truffes et Gastronomie Rognes
Dimanche 21 décembre 2025, de 9h à 17h
Lieu Centre du village et Salle des Associations
Au programme
Marché du terroir truffes fraîches (Tuber melanosporum), foie gras, saumon, huîtres, fromages, champignons, conserves, épices, vins, etc.
Animations toute la journée
10h Défilé de la Confrérie Truffe Noire et Gastronomie
11h Conférence scientifique Ces arômes qui nous enfument par Jean-Claude Pargney, chercheur à l’INRAE, suivie d’échanges et d’une séance de dédicace RDV à la Salle des Associations
Démonstration de cavage de truffes
Ferme pédagogique (moutons, veau, âne, basse-cour…)
Un forgeron fabriquant des couteaux sur place
Animation musicale Patrick et son vélo musical
Tombola à 16h
1er prix 500g de truffes fraîches
2e prix Repas gastronomique pour deux
Restauration
Dégustations sur place brouillade aux truffes, huîtres, vin chaud
Repas dans les restaurants du village
Un événement qui allie plaisir des sens, culture scientifique, terroir et partage, dans une ambiance conviviale et festive, avec une portée pédagogique autour du goût authentique et des enjeux liés aux produits du sol. .
Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 05 10 77 assotrufficulture13@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An event that combines the pleasures of the senses, scientific culture, local produce and sharing, in a convivial and festive atmosphere, with an educational focus on authentic taste and the issues surrounding soil products.
L’événement 36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie Rognes a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Municipal de Tourisme de Rognes