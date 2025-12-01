36ème Grand Marché Truffes et Gastromonie Salle des Associations 31 cours St Etienne Rognes

Dimanche 21 décembre 2025 de 9h à 17h. Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes Bouches-du-Rhône

Un événement qui allie plaisir des sens, culture scientifique, terroir et partage, dans une ambiance conviviale et festive, avec une portée pédagogique autour du goût authentique et des enjeux liés aux produits du sol.
Grand Marché Truffes et Gastronomie Rognes

Dimanche 21 décembre 2025, de 9h à 17h
Lieu Centre du village et Salle des Associations

Au programme

Marché du terroir truffes fraîches (Tuber melanosporum), foie gras, saumon, huîtres, fromages, champignons, conserves, épices, vins, etc.

Animations toute la journée
10h Défilé de la Confrérie  Truffe Noire et Gastronomie 
11h Conférence scientifique  Ces arômes qui nous enfument  par Jean-Claude Pargney, chercheur à l’INRAE, suivie d’échanges et d’une séance de dédicace RDV à la Salle des Associations
Démonstration de cavage de truffes
Ferme pédagogique (moutons, veau, âne, basse-cour…)
Un forgeron fabriquant des couteaux sur place
Animation musicale Patrick et son vélo musical

Tombola à 16h
1er prix 500g de truffes fraîches
2e prix Repas gastronomique pour deux

Restauration
Dégustations sur place brouillade aux truffes, huîtres, vin chaud
Repas dans les restaurants du village

Salle des Associations 31 cours St Etienne Rues et places du Village Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 05 10 77  assotrufficulture13@orange.fr

English :

An event that combines the pleasures of the senses, scientific culture, local produce and sharing, in a convivial and festive atmosphere, with an educational focus on authentic taste and the issues surrounding soil products.

