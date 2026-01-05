36ème Randonnée de la Sauldre Argent-sur-Sauldre
36ème Randonnée de la Sauldre Argent-sur-Sauldre dimanche 8 mars 2026.
36ème Randonnée de la Sauldre
Gymnase La Belle Equipe Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 06:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’association des Marcheurs Randonneurs Argentais organise la Randonnée de la Sauldre au départ du Gymnase La Belle équipe
3 parcours 23, 13 et 8km
Inscriptions et départs au Gymnase La Belle Equipe de 6h30 à 10h.
Pots de l’amitié à l’arrivée (gobelets non fournis) .
Gymnase La Belle Equipe Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 27 82 46 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Marcheurs Randonneurs Argentais association is organizing the Randonnée de la Sauldre, starting from the Gymnase La Belle équipe
L’événement 36ème Randonnée de la Sauldre Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE