36ème Randonnée de la Sauldre

Gymnase La Belle Equipe Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 06:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’association des Marcheurs Randonneurs Argentais organise la Randonnée de la Sauldre au départ du Gymnase La Belle équipe

3 parcours 23, 13 et 8km

Inscriptions et départs au Gymnase La Belle Equipe de 6h30 à 10h.

Pots de l’amitié à l’arrivée (gobelets non fournis) .

Gymnase La Belle Equipe Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 27 82 46 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marcheurs Randonneurs Argentais association is organizing the Randonnée de la Sauldre, starting from the Gymnase La Belle équipe

L’événement 36ème Randonnée de la Sauldre Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE