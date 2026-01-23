36ème Randonnée pédestre

10 Rue Just Roux Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 07:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez prendre un grand bol d’air en forêt

Participez à une randonnée pédestre en forêt d’Orléans et ressourcez-vous ! 4 circuits sont proposés 25 km, 16 km, 12 km ou 8 km.

Départ Salle Madelin à Neuville-aux-Bois

– 8 km, Départ de 9h à 10h,

– 12 km, Départ de 8h à 9h,

– 16 km, Départ de 7h00 à 8h30,

– 25 km, Départ à partir de 7h 4 .

10 Rue Just Roux Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 90 57 78 randonab45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a breath of fresh air in the forest

L’événement 36ème Randonnée pédestre Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-01-23 par ADRT45