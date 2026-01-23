36ème Randonnée pédestre Neuville-aux-Bois
36ème Randonnée pédestre Neuville-aux-Bois dimanche 1 février 2026.
36ème Randonnée pédestre
10 Rue Just Roux Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 07:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez prendre un grand bol d’air en forêt
Participez à une randonnée pédestre en forêt d’Orléans et ressourcez-vous ! 4 circuits sont proposés 25 km, 16 km, 12 km ou 8 km.
Départ Salle Madelin à Neuville-aux-Bois
– 8 km, Départ de 9h à 10h,
– 12 km, Départ de 8h à 9h,
– 16 km, Départ de 7h00 à 8h30,
– 25 km, Départ à partir de 7h 4 .
10 Rue Just Roux Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 90 57 78 randonab45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a breath of fresh air in the forest
L’événement 36ème Randonnée pédestre Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-01-23 par ADRT45