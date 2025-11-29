36ème Salon des Artistes et Artisans Menetou-Salon

36ème Salon des Artistes et Artisans

23 Rue de la Mairie Menetou-Salon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Dimanche 2025-11-29

2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Un week-end dédié à la créativité et au savoir-faire artisanal à Menetou-Salon !

Pour sa 36ème édition, le Salon des Artistes et Artisans réunit à Menetou-Salon des créateurs passionnés venus présenter leurs œuvres et réalisations objets décoratifs, peinture, couture, poterie, dentelle aux fuseaux, tournage sur bois et bien plus encore.

Une belle occasion de découvrir la richesse de l’artisanat local, d’échanger avec les exposants et de s’inspirer dans une ambiance conviviale. .

English :

A weekend dedicated to creativity and craftsmanship in Menetou-Salon!

German :

Ein Wochenende, das der Kreativität und dem handwerklichen Können in Menetou-Salon gewidmet ist!

Italiano :

Un weekend dedicato alla creatività e all’artigianato a Menetou-Salon!

Espanol :

¡Un fin de semana dedicado a la creatividad y la artesanía en Menetou-Salon!

