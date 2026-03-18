36ème Salon International de l’Aquarelle Rue des jardins Uckange

36ème Salon International de l’Aquarelle

Rue des jardins Centre Socioculturel Le Diapason Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un salon reconnu pour son excellence artistique

Depuis 36 ans, le Salon International de l’Aquarelle d’Uckange s’impose comme une vitrine majeure pour les aquarellistes du monde entier. Chaque année, des centaines d’artistes, amateurs ou professionnels, y présentent leurs œuvres, offrant au public une diversité de styles et de techniques uniques.

Cette édition 2026 promet encore une fois de mettre en lumière des talents émergents et confirmés, avec un jury composé d’élus, d’artistes reconnus et de personnalités du monde de l’art. Le salon est également une opportunité pour les visiteurs de découvrir des œuvres originales, d’échanger avec les artistes et, pourquoi notoire, d’acquérir une pièce unique.

Plusieurs stages et démonstrations sont proposés pendant le Salon, à savoir

Stages de Marica SERVOLO (Lauréate du Grand prix de la Ville 2025), Liliane GOOSSENS, Olivier SALEMBIER, Dario CCALLO, Adam PAPKE, Jacques BLAVIER, Sahel ARDI, Eugen GOREAN

Démonstrations de Yves PERRON, Jacques BLAVIER, Ida TENTOLINI, Olivier SALEMBIER, Dario CCALLOTout public

0 .

Rue des jardins Centre Socioculturel Le Diapason Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show renowned for its artistic excellence

For 36 years, the Salon International de l?Aquarelle d?Uckange has been a major showcase for watercolorists from all over the world. Every year, hundreds of artists, amateurs and professionals alike, present their works, offering the public a diversity of unique styles and techniques.

This 2026 edition promises once again to spotlight emerging and established talent, with a jury made up of elected officials, recognized artists and personalities from the art world. The show is also an opportunity for visitors to discover original works, talk to the artists and, why not, acquire a unique piece.

A number of workshops and demonstrations are on offer during the show:

Workshops by Marica SERVOLO (winner of the Grand Prix de la Ville 2025), Liliane GOOSSENS, Olivier SALEMBIER, Dario CCALLO, Adam PAPKE, Jacques BLAVIER, Sahel ARDI, Eugen GOREAN

Demonstrations by Yves PERRON, Jacques BLAVIER, Ida TENTOLINI, Olivier SALEMBIER, Dario CCALLO

L’événement 36ème Salon International de l’Aquarelle Uckange a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME