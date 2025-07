36ème stage international de danse Mansle-les-Fontaines

9 rue du temple Mansle-les-Fontaines Charente

Début : Samedi 2025-07-20

fin : 2025-07-25

2025-07-20

Le stage présente des cours de tous niveaux amateurs, enfants jusqu’aux avancés pré-professionnels. Tous les styles de danse y sont enseignés modern’jazz, classique, street jazz, contemporain, hip-hop…

English :

The course offers classes for all levels, from amateurs and children to advanced pre-professionals. All dance styles are taught: modern jazz, classical, street jazz, contemporary, hip-hop?

German :

Der Workshop bietet Kurse für alle Niveaustufen, von Amateuren über Kinder bis hin zu Fortgeschrittenen mit Vorkenntnissen. Es werden alle Tanzstile unterrichtet: Modern Jazz, Klassik, Street Jazz, Contemporary, Hip-Hop?

Italiano :

Il corso offre lezioni per tutti i livelli, dai dilettanti e bambini ai pre-professionisti avanzati. Vengono insegnati tutti gli stili di danza: modern jazz, classica, street jazz, contemporanea, hip-hop?

Espanol :

El curso ofrece clases para todos los niveles, desde aficionados y niños hasta preprofesionales avanzados. Se imparten todos los estilos de danza: jazz moderno, clásico, street jazz, contemporáneo, hip-hop..

