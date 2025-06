37ᵉ Festival Sable Show Villers-sur-Mer 11 juillet 2025 21:00

Calvados

37ᵉ Festival Sable Show Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-07-11

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! En plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles. De la chanson française au rock en passant par le funk, le festival ne s’interdit rien, dans un mélange de découvertes et de valeurs sûres. L’occasion de profiter des chaudes soirées d’été face à la mer, dans une ambiance festive et conviviale.

Amphithéâtre Perdrisot

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37ᵉ Festival Sable Show

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices. From French chanson to rock and funk, the festival is a no-holds-barred affair, with a mix of discoveries and sure-fire favourites. An opportunity to enjoy warm summer evenings by the sea, in a festive and convivial atmosphere.

German : 37ᵉ Festival Sable Show

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! In mehr als 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der Landschaft der lokalen Festivals etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber immer zugängliche Programmauswahl. Von französischem Chanson über Funk bis hin zu Rock das Festival lässt sich nichts entgehen und bietet eine Mischung aus Entdeckungen und sicheren Werten. Eine Gelegenheit, die warmen Sommerabende am Meer in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu genießen.

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! In oltre 30 anni, il Festival Sable Show è diventato un punto fermo nella scena dei festival locali, grazie alla sua longevità e alla sua programmazione esigente ma accessibile. Dalla chanson francese al rock e al funk, il festival è un’esperienza senza esclusione di colpi, con un mix di nuove scoperte e di artisti già affermati. È un’occasione per godersi le calde serate estive in riva al mare, in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano En más de 30 años, el Festival Sable Show se ha convertido en un fijo de la escena festivalera local, gracias tanto a su longevidad como a su programación exigente pero accesible. Desde la chanson francesa hasta el rock y el funk, el festival es un acontecimiento sin límites, con una mezcla de nuevos descubrimientos y favoritos ya establecidos. Es la ocasión de disfrutar de las cálidas noches de verano junto al mar, en un ambiente festivo y cordial.

L’événement 37ᵉ Festival Sable Show Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville