37, Cielskaïa Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

37, Cielskaïa

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 26.5 – 26.5 – 26.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Compagnie La fidèle idée

En s’inspirant de l’histoire de sa grand-mère, Guillaume Gatteau met en scène le destin des millions de personnes forcées à l’exil au rythme des conflits et redécoupages géographiques.

En 1941, Léocadie, la grand-mère de Guillaume Gatteau, est déportée de Biélorussie en Allemagne où elle

rencontre son futur mari, un Français, originaire de Vendée. À la libération, alors que son pays devient soviétique, elle suit son mari pour s’installer dans une ferme près de Challans (85). Elle ne reverra plus sa famille. Pour la première fois, en 2002, Guillaume Gatteau a refait le voyage jusqu’au 37, Cielskaïa où est née Léocadie, pour recoller les époques et retisser les liens avec ce pays et cette histoire perdu·es.

Sur scène, cinq comédien·nes incarnent avec intensité cette quête familiale et confèrent à ce récit intime et personnel, une portée universelle celle d’une immense réconciliation, bouleversante, joyeuse et forte.

Metteur en scène et comédien, Guillaume Gatteau a été également assistant de Stanislas Nordey avant de créer sa propre compagnie La fidèle idée en 1997.

Théâtre

jeudi 22 janvier 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 14 ans

durée 1h30

placement numéroté

tarif B .

+33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

