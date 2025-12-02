37, Cielskaïa dans l’Europe en guerre Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

37, Cielskaïa dans l’Europe en guerre

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02 20:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Conférence de Stanislas Jeanneson

Conférence

mardi 2 décembre 2025 19h00

Théâtre des Ursulines

durée 1h30

placement libre, entrée gratuite

En prélude à la représentation de 37, Cielskaïa, cette conférence replace l’histoire d’un soldat français originaire de Vendée, prisonnier de guerre, et d’une jeune femme polonaise contrainte en 1942 d’aller travailler dans une ferme allemande de Prusse orientale, dans l’histoire complexe et violente de l’Europe orientale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Entre conférences internationales, combats et violences, déportations massives de populations et bouleversements des frontières dont les conséquences sont malheureusement toujours d’actualité c’est le sort de cette Europe qu’on dira de l’Est , et de ses peuples, qui se joue en 1944 et 1945.

Le débat qui suivra, en présence de Guillaume Gatteau (à confirmer) portera sur les relations entre histoire, témoignage, mémoire et écriture littéraire.

Stanislas Jeannesson est professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université et membre du CRHIA (Centre de recherches en histoire internationale et contemporaine). Il est spécialiste de l’histoire des relations internationales et de la politique étrangère de la France dans la première moitié du XXe siècle. Il a été conseiller historique sur la création du spectacle.

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 67 contact@le-carre.org

English :

Stanislas Jeanneson’s conference

L’événement 37, Cielskaïa dans l’Europe en guerre Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-11-28 par SUD MAYENNE