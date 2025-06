37e Festival Sable Show Concert de Appelez-moi François Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer 25 juillet 2025 21:00

Calvados

37e Festival Sable Show Concert de Appelez-moi François Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot (plage) Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Appelez-moi François est ce groupe Made In Normandie, à la recherche de l’innocence originelle de la pop. Celle qui se distingue par son élégance, son humour mélancolique, ses trouvailles sonores et cette façon de faire sonner des textes en français sur des mélodies aux accents british. Appelez-moi François cultive les sonorités sixties revampées de claviers vintages et de vieilles boîtes-à-rythme 80’s, comme s’il cherchait un Éden perdu, un territoire musical où les ont précédés des Mathieu Boogaerts, des Philippe Katerine, ou des Louis Chedid.

Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37e Festival Sable Show Concert de Appelez-moi François

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

Appelez-moi François est ce groupe Made In Normandie, à la recherche de l'innocence originelle de la pop. Celle qui se distingue par son élégance, son humour mélancolique, ses trouvailles sonores et cette façon de faire sonner des textes en français sur des mélodies aux accents british. Appelez-moi François cultive les sonorités sixties revampées de claviers vintages et de vieilles boîtes-à-rythme 80's, comme s'il cherchait un Éden perdu, un territoire musical où les ont précédés des Mathieu Boogaerts, des Philippe Katerine, ou des Louis Chedid.

German : 37e Festival Sable Show Concert de Appelez-moi François

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Appelez-moi François ist eine Band Made In Normandie, die auf der Suche nach der ursprünglichen Unschuld des Pop ist. Die sich durch ihre Eleganz, ihren melancholischen Humor, ihre Klangfindungen und die Art und Weise, französische Texte auf Melodien mit britischem Akzent erklingen zu lassen, auszeichnet. Nennen Sie mich François » kultiviert Sixties-Sounds, die mit Vintage-Keyboards und alten 80er-Jahre-Rhythmusboxen aufgepeppt werden, als suche er nach einem verlorenen Eden, einem musikalischen Territorium, in dem schon Mathieu Boogaerts, Philippe Katerine oder Louis Chedid vor ihm waren.

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Appelez-moi François è un gruppo Made In Normandy, alla ricerca dell’innocenza originale del pop. Quello che si distingue per la sua eleganza, il suo umorismo malinconico, la sua inventiva sonora e il suo modo di far risuonare testi francesi su melodie dal sapore britannico. Appelez-moi François coltiva suoni anni Sessanta rinnovati con tastiere vintage e vecchie drum machine anni Ottanta, come se fosse alla ricerca di un Eden perduto, un territorio musicale dove Mathieu Boogaerts, Philippe Katerine e Louis Chedid li hanno preceduti.

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Appelez-moi François es este grupo Made In Normandy, en busca de la inocencia original del pop. Ese que destaca por su elegancia, su humor melancólico, su inventiva sonora y su manera de hacer resonar letras francesas sobre melodías de tintes británicos. Appelez-moi François cultiva sonidos de los sesenta renovados con teclados vintage y viejas cajas de ritmos de los ochenta, como si buscara un edén perdido, un territorio musical por el que Mathieu Boogaerts, Philippe Katerine y Louis Chedid han pasado antes que ellos.

