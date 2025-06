37e Festival Sable Show Concert de Captain Sparks Villers-sur-Mer 22 juillet 2025 21:00

Calvados

37e Festival Sable Show Concert de Captain Sparks Amphithéâtre Perdrisot (plage) Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-22 21:00:00

2025-07-22

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Dans l’océan de la chanson française, quelque part entre Brassens et NTM, naviguent le Captain Sparks et sa Royal Company ! Chansons originales chantées en français sur une bande-son alliant musiques urbaines et latines, Sparks raconte un spleen à la fois ordinaire et inspiré, qu’on imagine facilement autobiographique.

Sur une musique teintée de hip-hop et largement colorée de notes latines, manouches ou électro, il mène sa troupe avec une énergie débordante et à la fin on en redemande !

Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37e Festival Sable Show Concert de Captain Sparks

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

German : 37e Festival Sable Show Concert de Captain Sparks

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Im Ozean des französischen Chansons, irgendwo zwischen Brassens und NTM, segeln Captain Sparks und seine Royal Company! Sparks erzählt mit seinen auf Französisch gesungenen Originalsongs und einem Soundtrack, der urbane und lateinamerikanische Musik verbindet, von einem gewöhnlichen und zugleich inspirierten Spleen, den man sich leicht autobiografisch vorstellen kann.

Zu einer Musik, die von Hip-Hop geprägt und weitgehend mit Latin-, Gypsy- oder Elektro-Noten gefärbt ist, führt er seine Truppe mit unbändiger Energie an und am Ende: Man will mehr davon!

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Capitan Sparks e la sua Compagnia Reale navigano nell’oceano della chanson francese, a metà strada tra Brassens e NTM! Con canzoni originali cantate in francese su una colonna sonora che unisce musica urbana e latina, Sparks racconta uno spleen ordinario e ispirato al tempo stesso, facilmente immaginabile come autobiografico.

Su una colonna sonora che si tinge di hip-hop e si colora di suoni latini, gitani ed elettro, Sparks guida la sua troupe con un’energia sconfinata e, alla fine dello spettacolo, ne chiederete ancora!

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

El Capitán Sparks y su Compañía Real navegan en el océano de la chanson francesa, ¡en algún lugar entre Brassens y NTM! Con canciones originales cantadas en francés y una banda sonora que combina música urbana y latina, Sparks relata un bazo a la vez ordinario e inspirado, y fácilmente imaginable como autobiográfico.

Con una banda sonora teñida de hip-hop y coloreada con sonidos latinos, gitanos y electro, dirige a su troupe con una energía desbordante, y al final del espectáculo, ¡pedirás más!

