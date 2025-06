37e Festival Sable Show Concert de Carameloco Villers-sur-Mer 29 juillet 2025 21:00

Calvados

37e Festival Sable Show Concert de Carameloco Amphithéâtre Perdrisot (plage) Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-29 21:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Des concert gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Carameloco débarque avec une Fresh Salsa Moderne et Énergétique. Son band, intégrant l’élite de la musique latine internationale, dépoussière ce style maintenant centenaire. Le public pourra s’ambiancer et sortir ses meilleurs pas sur ce répertoire 100% original écrit, composé et arrangé par son leader et chanteur guitariste Carameloco. Pour les fans de Los Vanvan, Havana D’Primera, Irakere, Interactivo, Cimafunk et de la musique cubaine en générale.

Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

37e Festival Sable Show Concert de Carameloco

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

37e Festival Sable Show Concert de Carameloco

Kostenlose Konzerte mit Blick auf das Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber immer zugängliche Programmauswahl.

Carameloco kommt mit einem modernen und energiegeladenen Fresh Salsa. Seine Band, die zur Elite der internationalen Latin-Musik gehört, entstaubt diesen nunmehr 100 Jahre alten Stil. Das Publikum kann sich in Stimmung bringen und seine besten Schritte zu diesem 100%igen Originalrepertoire machen, das von ihrem Leader und Gitarristen Carameloco geschrieben, komponiert und arrangiert wurde. Für Fans von Los Vanvan, Havana D?Primera, Irakere, Interactivo, Cimafunk und kubanischer Musik im Allgemeinen.

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Carameloco arriva con una Fresh Salsa moderna ed energica. Il loro gruppo, che fa parte dell’élite della musica latina internazionale, sta rispolverando questo stile secolare. Il pubblico potrà scatenarsi e scatenarsi con questo repertorio 100% originale scritto, composto e arrangiato dal leader e cantante-chitarrista Carameloco. Per gli appassionati di Los Vanvan, Havana D’Primera, Irakere, Interactivo, Cimafunk e della musica cubana in generale.

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Carameloco llega con una salsa fresca, moderna y enérgica. Su banda, que forma parte de la élite de la música latina internacional, desempolva este estilo centenario. El público podrá ponerse las pilas con este repertorio 100% original escrito, compuesto y arreglado por el líder y cantante-guitarrista Carameloco. Para fans de Los Vanvan, Havana D’Primera, Irakere, Interactivo, Cimafunk y música cubana en general.

