37e Festival Sable Show Concert de Lagon Villers-sur-Mer 12 août 2025 21:00

Calvados

Début : 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Un vent de fraîcheur en mer d’eaux chaudes. Le trio réinvente une soul music chaloupée et gourmande. Les influences sont bien sûr américaines, on pense à la musique californienne des seventies. Une soul groovy, mâtinée de folk, de reggae et de surf music. Des mélodies qui accrochent, légères, parfois douces et amères. On pense à un croisement entre de Steely Dan et Tahiti 80 , auquel s’ajoute le groove vintage de Vulfpeck. Voilà pour les bagages, mais LAGON trace sa propre route et avale les kilomètres avec une vraie force tranquille.

Le soleil de LAGON tape fort. La voix fluide et haute d’Antoine Helbert (guitares, chant) raconte en anglais de belles histoires de vie, remplies d’espoir et d’amour. Fabien Lahaye (claviers, chœurs) et Gilles Delagrange (batterie, chœurs) charpentent l’affaire avec un timing affûté, une souplesse de jeu et une vraie science du son. Chaque chose est à sa place et les chansons sont bien orchestrées. LAGON génère son propre écosystème de grooves et de mélodies endémiques. C’est contagieux !

Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37e Festival Sable Show Concert de Lagon

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

A breath of fresh air in a sea of warm waters. The trio reinvents a swaying, gourmet soul music. Their influences are, of course, American, reminiscent of the Californian music of the seventies. A groovy soul, mixed with folk, reggae and surf music. The melodies are catchy, light and sometimes bitter-sweet. A cross between Steely Dan and Tahiti 80, with the added vintage groove of Vulfpeck. So much for the baggage, but LAGON blazes its own trail and swallows the miles with real quiet strength.

The LAGON sun beats down hard. Antoine Helbert?s high, flowing voice (guitars, vocals) tells stories of life in English, filled with hope and love. Fabien Lahaye (keyboards, vocals) and Gilles Delagrange (drums, vocals) flesh out the whole affair with sharp timing, supple playing and a real science of sound. Everything is in its place, and the songs are well orchestrated. LAGON generates its own ecosystem of endemic grooves and melodies. It’s infectious!

German : 37e Festival Sable Show Concert de Lagon

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Ein frischer Wind im Meer des warmen Wassers. Das Trio erfindet eine schwungvolle und leckere Soulmusik neu. Die Einflüsse sind natürlich amerikanisch, man denkt an die kalifornische Musik der 70er Jahre. Ein grooviger Soul, vermischt mit Folk, Reggae und Surfmusik. Melodien, die ins Ohr gehen, leicht, manchmal süß und bitter. Man denkt an eine Kreuzung aus Steely Dan und Tahiti 80, die durch den Vintage-Groove von Vulfpeck ergänzt wird. So viel zum Gepäck, aber LAGON geht seinen eigenen Weg und schluckt die Kilometer mit echter, ruhiger Kraft.

Die Sonne von LAGON scheint stark. Die hohe, fließende Stimme von Antoine Helbert (Gitarren, Gesang) erzählt auf Englisch schöne Geschichten über das Leben, voller Hoffnung und Liebe. Fabien Lahaye (Keyboards, Gesang) und Gilles Delagrange (Schlagzeug, Gesang) verleihen der Sache mit geschliffenem Timing, flexiblem Spiel und einer wahren Klangwissenschaft mehr Gewicht. Alles ist an seinem Platz und die Songs sind gut orchestriert. LAGON generiert sein eigenes Ökosystem aus endemischen Grooves und Melodien. Das ist ansteckend!

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Una boccata d’aria fresca in un mare di acque calde. Il trio reinventa la musica soul con un suono ondeggiante e lussuoso. Le loro influenze sono, ovviamente, americane e ricordano la musica californiana degli anni Settanta. Un soul groovy, mescolato con folk, reggae e surf music. Le melodie sono orecchiabili, leggere, a volte agrodolci. Sembra un incrocio tra Steely Dan e Tahiti 80, con l’aggiunta del groove vintage dei Vulfpeck. Per quanto riguarda il bagaglio, LAGON si fa strada da solo e inghiotte i chilometri con una forza tranquilla.

Il sole di LAGON batte forte. La voce alta e fluida di Antoine Helbert (chitarre, voce) racconta in inglese bellissime storie di vita, piene di speranza e amore. Fabien Lahaye (tastiere, voce) e Gilles Delagrange (batteria, voce) completano l’insieme con tempi precisi, un’esecuzione duttile e una vera scienza del suono. Ogni cosa è al suo posto e le canzoni sono ben orchestrate. LAGON genera il proprio ecosistema di groove e melodie endemiche. È contagioso!

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Un soplo de aire fresco en un mar de aguas cálidas. El trío reinventa la música soul con un sonido contoneante y delicioso. Sus influencias son, por supuesto, americanas, con reminiscencias de la música californiana de los setenta. Su groovy soul se mezcla con el folk, el reggae y la música surf. Las melodías son pegadizas, ligeras, a veces agridulces. Suena como un cruce entre Steely Dan y Tahiti 80, con el groove vintage añadido de Vulfpeck. Hasta aquí el bagaje, pero LAGON abre su propio camino y se traga los kilómetros con verdadera fuerza silenciosa.

El sol de LAGON pega fuerte. La voz aguda y fluida de Antoine Helbert (guitarras, voz) cuenta hermosas historias de vida en inglés, llenas de esperanza y amor. Fabien Lahaye (teclados, voz) y Gilles Delagrange (batería, voz) dan cuerpo al conjunto con una sincronización aguda, una interpretación flexible y una verdadera ciencia del sonido. Todo está en su sitio y las canciones están bien orquestadas. LAGON genera su propio ecosistema de grooves y melodías endémicas. Es contagioso

