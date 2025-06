37e Festival Sable Show Concert de Maurice! Villers-sur-Mer 5 août 2025 21:00

Calvados

37e Festival Sable Show Concert de Maurice! Amphithéâtre Perdrisot (plage) Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –



Début : 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-05





Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Entre électro festive, hip-hop, rock et chanson française, Maurice! séduit son public avec son style à part, influencé par Java, Hocus Pocus, les Têtes Raides et bien d’autres encore… Les trois frères Maurice! racontent leur vie, la vie, notre vie, quand elle pique ou qu’elle pétille avec une sincérité touchante et un humour chaleureux. Une véritable expérience, vibrante et entraînante, un tourbillon de joie et de vie offert avec chaleur et générosité.

Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37e Festival Sable Show Concert de Maurice!

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

A mix of electro, hip-hop, rock and French chanson, Maurice! captivates audiences with its distinctive style, influenced by Java, Hocus Pocus, Les Têtes Raides and many others.. The three Maurice! brothers recount their lives, our lives, when it stings or sparkles, with touching sincerity and warm humor. A real experience, vibrant and catchy, a whirlwind of joy and life offered with warmth and generosity.

German : 37e Festival Sable Show Concert de Maurice!

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Zwischen festlichem Elektro, Hip-Hop, Rock und französischem Chanson verführt Maurice! sein Publikum mit seinem ganz eigenen Stil, der von Java, Hocus Pocus, den Têtes Raides und vielen anderen beeinflusst ist? Die drei Brüder Maurice! erzählen von ihrem Leben, dem Leben, unserem Leben, wenn es kribbelt oder sprudelt, mit einer berührenden Aufrichtigkeit und einem warmen Humor. Ein echtes Erlebnis, vibrierend und mitreißend, ein Wirbelsturm der Freude und des Lebens, der mit Wärme und Großzügigkeit dargeboten wird.

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Mescolando electro festosa, hip-hop, rock e chanson francese, Maurice! ha conquistato il pubblico con il suo stile distintivo, influenzato da Java, Hocus Pocus, Les Têtes Raides e molti altri? I tre fratelli Maurice! raccontano la loro vita, la nostra vita, quando punge o scintilla, con toccante sincerità e caldo umorismo. Una vera esperienza, vibrante e vivace, un turbine di gioia e di vita offerto con calore e generosità.

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Mezclando electro festivo, hip-hop, rock y chanson francesa, Maurice! se ha ganado al público con su estilo distintivo, influenciado por Java, Hocus Pocus, Les Têtes Raides y muchos otros? Los tres hermanos Maurice! cuentan su vida, nuestra vida, cuando pica o chispea, con una sinceridad conmovedora y un humor cálido. Una verdadera experiencia, vibrante y viva, un torbellino de alegría y de vida ofrecido con calidez y generosidad.

