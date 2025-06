37e Festival Sable Show Concert des Daydreamers Villers-sur-Mer 11 juillet 2025 21:00

Calvados

37e Festival Sable Show Concert des Daydreamers Amphithéâtre Perdrisot (plage) Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-07-11 21:00:00

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Les Daydreamers un groupe rock de Honfleur, qui propose un kaléidoscope musical qui brasse 40 ans de culture pop rock anglaise et américaine bien adaptée au groove des musiques actuelles.

Fort d’un répertoire d’arrangements progressifs et originaux, riche en cœurs et en harmonies et accompagné par la voix puissante et éraillée de Bryan, le groupe prend un malin plaisir à secouer et mélanger les rythmes et mélodies des standards ancrés dans nos mémoires. Le son est chaud et vintage, et les chansons célèbres tout en restant personnelles et uniques !

Avec une énergie scénique impressionnante, un rythmique solide et des arrangements particulièrement aboutis et bien rodés en live, il propose un répertoire marqué par les riches influences de Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead, Hendrix, Guns’n Roses, Neil Young, U2, Radiohead…

Amphithéâtre Perdrisot (plage)

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 37e Festival Sable Show Concert des Daydreamers

Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

German : 37e Festival Sable Show Concert des Daydreamers

Kostenlose Konzerte direkt am Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Les Daydreamers: Eine Rockband aus Honfleur, die ein musikalisches Kaleidoskop aus 40 Jahren englischer und amerikanischer Pop-Rock-Kultur mit dem Groove der heutigen Musik zusammenstellt.

Mit einem Repertoire an progressiven und originellen Arrangements, reich an Herz und Harmonien und begleitet von Bryans kraftvoller und kratziger Stimme, macht es der Band Spaß, die Rhythmen und Melodien von Standards, die in unserem Gedächtnis verankert sind, zu schütteln und zu vermischen. Der Sound ist warm und vintage, und die Songs sind berühmt, aber dennoch persönlich und einzigartig!

Mit einer beeindruckenden Energie auf der Bühne, einem soliden Rhythmus und besonders ausgereiften und live-erprobten Arrangements bietet sie ein Repertoire, das von den Einflüssen von Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead, Hendrix, Guns’n Roses, Neil Young, U2, Radiohead? geprägt ist

Italiano :

Concerti gratuiti in riva al mare ogni martedì e venerdì sera per tutta l’estate! Da oltre 30 anni, il Festival Sable Show è un appuntamento fisso nel panorama dei festival locali, sia per la sua longevità che per la sua programmazione esigente ma accessibile.

Les Daydreamers: una rock band di Honfleur che propone un caleidoscopio musicale che attinge a 40 anni di cultura pop rock inglese e americana, perfettamente adatta al groove della musica di oggi.

Con un repertorio di arrangiamenti progressivi e originali, ricchi di cuore e armonia, e accompagnati dalla voce potente e rauca di Bryan, la band si diverte a scuotere e mescolare i ritmi e le melodie degli standard che tutti ricordiamo. Il suono è caldo e vintage, e le canzoni famose ma personali e uniche!

Con un’energia impressionante sul palco, una solida sezione ritmica e arrangiamenti particolarmente curati dal vivo, offrono un repertorio caratterizzato dalle ricche influenze di Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead, Hendrix, Guns’n Roses, Neil Young, U2, Radiohead?

Espanol :

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Les Daydreamers: un grupo de rock de Honfleur, que ofrece un caleidoscopio musical que bebe de 40 años de cultura pop rock inglesa y americana, perfectamente adaptada al groove de la música actual.

Con un repertorio de arreglos progresivos y originales, ricos en corazón y armonía, y acompañados por la voz potente y ronca de Bryan, la banda se complace en agitar y mezclar los ritmos y melodías de los estándares que todos recordamos. El sonido es cálido y vintage, y las canciones famosas pero personales y únicas

Con una energía impresionante sobre el escenario, una sección rítmica sólida y unos arreglos especialmente perfeccionados en directo, ofrecen un repertorio marcado por las ricas influencias de Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead, Hendrix, Guns’n Roses, Neil Young, U2, Radiohead?

L’événement 37e Festival Sable Show Concert des Daydreamers Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville