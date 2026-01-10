37e Mercredi de Marlenheim Marlenheim

37e Mercredi de Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

MERCREDI 1ER AVRIL 2026 À 20H

ESPACE CULTUREL ET TOURISTIQUE

Yorktown, la victoire américaine qui créa les États-Unis d’Amérique en 1781.

Il était un temps où soufflait sur l’Amérique un vent de liberté les Treize Colonies anglaises s’insurgeaient contre la Couronne Britannique dans une guerre

d’Indépendance. Durant cette dernière, le général George Washington aura l’appui des troupes françaises envoyées par le roi Louis XVI commandées par le

comte de Rochambeau. La victoire de Yorktown, en 1781, marquera la défaite de l’Angleterre et la naissance des États-Unis d’Amérique.

Pour souligner le rôle éminent de la France dans cette victoire, Gérard Cardonne, saint-cyrien, officier supérieur et écrivain de talent, Président de la Société des Écrivains d’Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort, a choisi de tracer le destin d’un jeune engagé nourri des Lumières. Idéaliste, épris d’aventures,

nourri de Rousseau et de Voltaire, Louis-Alexandre Berthier fera ses armes dans cette guerre et deviendra, plus tard, sous Napoléon, général, maréchal de

France, ministre de la guerre, prince de Wagram !

C’est une tranche de vie qui se nourrit du journal de campagne de Berthier, retrouvée dans la bibliothèque de Princeton que raconte Gérard Cardonne.

Mais à travers cette page d’histoire, il écrit aussi le Bildungsroman d’un jeune homme de son temps. Roman vrai, donc, mais aussi épopée héroïque, à quelques années de la Révolution, la conférence que donnera Gérard Cardonne se nourrit de son livre, qu’il se fera un plaisir de dédicacer ce soir pour ceux qui voudront en savoir plus. 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

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L’événement 37e Mercredi de Marlenheim Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble