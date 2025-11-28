37E PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER

Montpellier Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

L’association des Briscarts, qui regroupe une centaine d’artistes de toutes disciplines artistiques, est ravie d’annoncer la 37ème édition de son parcours d’ateliers d’artistes de Montpellier et de la Métropole.

Peinture, gravure, sculpture, photographie, dessin, collage… une belle diversité de techniques à découvrir au cœur même des lieux de création !

À cette occasion 50 artistes des Briscarts vous ouvrent les portes de leur atelier le 29 et 30 novembre prochain de 11 à 19h.

Comme chaque année, les participants ont travaillé sur un thème Végétal pour cette fois-ci.

Ils présenteront leurs créations à l’Espace Saint-Ravy, offrant une occasion unique d’explorer leur style personnel et d’organiser votre parcours d’ateliers en fonction des œuvres exposées et des plans mis à disposition. Les techniques variées, allant de la sculpture à la peinture, en passant par la photographie, la gravure et le collage, promettent une expérience artistique riche et diversifiée.

La nature est une grande source d’inspiration et cette exposition offre une belle occasion aux artistes de confirmer leurs engagements.

L’espace Saint-Ravy vous accueille le vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre de 11h à 19h.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 28 à 18h30.

Les travaux sont aussi présentés sur le site Briscarts.com et dans sa galerie numérique.

Depuis 2006, ces parcours, inscrits dans la dynamique de la métropole, sont devenus des événements incontournables pour un large public d’amateurs d’art. De leur côté, les artistes apprécient pleinement ce partage autour de leurs créations dans l’intimité de leurs ateliers.

50 Artistes participants

BASSÈDE Francine BEUCHER Véronique BONNET-MASSIMBERT Claire BOUCHACOURT Marc BOUËT François CAILLENS-BONIFACE Florence CARRAZ Daniel CAZES Hélène CAZILHAC Gisèle CHARBONNIER Caroline CHRETIEN Gilles CLAUDHIA G. CORTEY Colette COUCHINHO Marie DOYEN Christophe FARABI Sadik FLO GIRARD Elisabeth GREEN CERAMIX Helen HEINS Rosario JEAN-JOSEPH Anne JENNY Sylvaine KLOD LADOUX Christiane LACAM Vincent LANTHEAUME Rosine LECARPENTIER Isabelle LIBERAJ Cicoj LISEL LUIS 70 MARIE-NOËL MIA MOCH Emmanuelle O.VINGT PATTERSEN Tuan PETIT Muriel RAHEM ANCEY REGI Ananda RIGAUDIN Jean-François RIVERA Véronique ROCHETTE Caroline SALVAING Aurélie SAUVAGE François SEIGNEURET Sylvie SHAN-SHAN STEFANI Erica THOMAS Madeleine TIZIEN Corinne TOQUEBIOL Jean-Claude VALENZUELA Muriel .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 80 33 83 42 briscarts@gmail.com

English :

The Briscarts association, which brings together some one hundred artists from all artistic disciplines, is delighted to announce the 37th edition of its tour of artists? studios in Montpellier and the surrounding area.

Painting, engraving, sculpture, photography, drawing, collage… a wide variety of techniques to be discovered in the very heart of creative spaces!

German :

Der Verein Les Briscarts, dem rund 100 Künstler aus allen Kunstsparten angehören, freut sich, die 37. Ausgabe seines Rundgangs durch die Künstlerateliers von Montpellier und der Metropolregion ankündigen zu können.

Malerei, Gravuren, Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, Collagen… eine große Vielfalt an Techniken, die Sie im Herzen der kreativen Orte entdecken können!

Italiano :

L’associazione Briscarts, che riunisce un centinaio di artisti di tutte le discipline artistiche, è lieta di annunciare la 37a edizione della visita agli studi degli artisti di Montpellier e dintorni.

Pittura, stampa, scultura, fotografia, disegno, collage… una grande varietà di tecniche da scoprire nel cuore del processo creativo!

Espanol :

La asociación Briscarts, que reúne a un centenar de artistas de todas las disciplinas artísticas, se complace en anunciar la 37ª edición de su recorrido por los talleres de artistas de Montpellier y alrededores.

Pintura, grabado, escultura, fotografía, dibujo, collage… ¡una gran variedad de técnicas por descubrir en pleno proceso creativo!

