37e représentation de la Danse d’épées de Dunkerque Place Jean Bart, Dunkerque Dunkerque

37e représentation de la Danse d’épées de Dunkerque Dimanche 1 mars 2026, 10h00 Place Jean Bart, Dunkerque Nord

Représentation gratuite, d’environ 20mn, sur une place publique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T10:00:00 – 2026-03-01T12:00:00

Fin : 2026-03-01T10:00:00 – 2026-03-01T12:00:00

L’association In de Kring, des danseurs d’épées de Dunkerque, présentera pour la 37ème année consécutive leur danse.

Celle-ci sera représentée à cinq reprises Place Jean Bart de 10h à 12h.

Cette danse s’inscrit dans la tradition des danses populaires des danses d’épées, présentes en Flandre et dans le Nord de la France.

Elle est inscrite à l’inventaire du patrimoine culture immatériel depuis avril 2020.

Place Jean Bart, Dunkerque Place Jean Bart, 59140, DUNKERQUE Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

L’association In de Kring, des danseurs d’épées de Dunkerque, présentera pour la 37ème année consécutive leur danse.

©Antoine HERLEZ