37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU Saint-Just
37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU Saint-Just jeudi 16 octobre 2025.
37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU
151 Avenue Gabriel Péri Saint-Just Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-16
16 Octobre au 19 Octobre
Gratuit
04 67 83 56 00
Salle René Valette
jardins de la condamine
Saint-Just, 34400
La ville de Saint-Just et la commission culturelle ont la joie d’organiser le 37e salon d’art Francis Chedozeau.
Ce salon est dédié aux artistes amateurs et professionnels qui souhaitent exposer leurs œuvres. Les techniques représentées sont la peinture à l’huile, l’acrylique, la sculpture, le dessin, les techniques mixtes et l’aquarelle.
L’invité d’honneur cette année est Jérôme Fassinou. Issu du monde du graphisme et de l’illustration, Fasso travaille aujourd’hui les techniques traditionnelles comme la sanguine ou le pastel sec. Dans ses portraits de femme, il essaie de capter ce moment fragile où l’humain se fond dans la nature, comme un moment privilégié alors que notre époque nous pousse à l’oublier.
Venez découvrir les talents de notre région ! .
151 Avenue Gabriel Péri Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 56 00
English :
october 16 to October 19
Free
04 67 83 56 00
Salle René Valette
jardins de la condamine
Saint-Just, 34400
German :
16. Oktober bis 19. Oktober
Kostenlos
04 67 83 56 00
Saal René Valette
gärten von La condamine
Saint-Just, 34400
Italiano :
dal 16 ottobre al 19 ottobre
Gratuito
04 67 83 56 00
Sala René Valette
giardini della condamina
Saint-Just, 34400
Espanol :
del 16 de octubre al 19 de octubre
Gratis
04 67 83 56 00
Sala René Valette
jardins de la condamine
Saint-Just, 34400
L’événement 37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU Saint-Just a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL