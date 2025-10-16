37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU Saint-Just

37E SALON D’ART FRANCIS CHEDOZEAU

151 Avenue Gabriel Péri Saint-Just Hérault

La ville de Saint-Just et la commission culturelle ont la joie d’organiser le 37e salon d’art Francis Chedozeau.

Ce salon est dédié aux artistes amateurs et professionnels qui souhaitent exposer leurs œuvres. Les techniques représentées sont la peinture à l’huile, l’acrylique, la sculpture, le dessin, les techniques mixtes et l’aquarelle.

L’invité d’honneur cette année est Jérôme Fassinou. Issu du monde du graphisme et de l’illustration, Fasso travaille aujourd’hui les techniques traditionnelles comme la sanguine ou le pastel sec. Dans ses portraits de femme, il essaie de capter ce moment fragile où l’humain se fond dans la nature, comme un moment privilégié alors que notre époque nous pousse à l’oublier.

Venez découvrir les talents de notre région ! .

English :

october 16 to October 19

Free

04 67 83 56 00

Salle René Valette

jardins de la condamine

Saint-Just, 34400

German :

16. Oktober bis 19. Oktober

Kostenlos

04 67 83 56 00

Saal René Valette

gärten von La condamine

Saint-Just, 34400

Italiano :

dal 16 ottobre al 19 ottobre

Gratuito

04 67 83 56 00

Sala René Valette

giardini della condamina

Saint-Just, 34400

Espanol :

del 16 de octubre al 19 de octubre

Gratis

04 67 83 56 00

Sala René Valette

jardins de la condamine

Saint-Just, 34400

