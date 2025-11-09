37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne Maison des Cheminots Montluçon

37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

37ème Bourse d’échange ferroviaire du Centre et de l’Auvergne, organisé par le Rail Club Montluçonnais.

Maison des Cheminots 2 Rue Chantoiseau Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 52 44

English :

37th Central and Auvergne Rail Exchange, organized by the Rail Club Montluçonnais.

German :

37. Eisenbahntauschbörse des Zentrums und der Auvergne, organisiert vom Rail Club Montluçonnais.

Italiano :

37° Borsa ferroviaria del Centro e dell’Alvernia, organizzata dal Rail Club Montluçonnais.

Espanol :

37ª Bolsa Ferroviaria Central y de Auvernia, organizada por el Rail Club Montluçonnais.

