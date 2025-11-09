37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne Maison des Cheminots Montluçon
37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne Maison des Cheminots Montluçon dimanche 9 novembre 2025.
37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne
Maison des Cheminots 2 Rue Chantoiseau Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
37ème Bourse d’échange ferroviaire du Centre et de l’Auvergne, organisé par le Rail Club Montluçonnais.
.
Maison des Cheminots 2 Rue Chantoiseau Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 52 44
English :
37th Central and Auvergne Rail Exchange, organized by the Rail Club Montluçonnais.
German :
37. Eisenbahntauschbörse des Zentrums und der Auvergne, organisiert vom Rail Club Montluçonnais.
Italiano :
37° Borsa ferroviaria del Centro e dell’Alvernia, organizzata dal Rail Club Montluçonnais.
Espanol :
37ª Bolsa Ferroviaria Central y de Auvernia, organizada por el Rail Club Montluçonnais.
L’événement 37ème Bourse d’échanges ferroviaire du Centre et de l’Auvergne Montluçon a été mis à jour le 2025-10-15 par Montluçon Tourisme