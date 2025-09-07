37ème brocante vide-grenier Fontanes Fontanes

37ème brocante vide-grenier Fontanes

Le bourg Fontanes Lot

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Le village de Fontanes organise son traditionnel Vide-grenier

Le bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 07 53 62 84

English :

The village of Fontanes holds its traditional garage sale

German :

Das Dorf Fontanes organisiert seinen traditionellen Flohmarkt

Italiano :

Il villaggio di Fontanes organizza la sua tradizionale vendita di garage

Espanol :

El pueblo de Fontanes celebra su tradicional venta de garaje

L’événement 37ème brocante vide-grenier Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Cahors Vallée du Lot