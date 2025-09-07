37ème brocante vide-grenier Fontanes Fontanes
37ème brocante vide-grenier Fontanes
Le bourg Fontanes Lot
Tarif : – –
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Le village de Fontanes organise son traditionnel Vide-grenier
Le bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 07 53 62 84
English :
The village of Fontanes holds its traditional garage sale
German :
Das Dorf Fontanes organisiert seinen traditionellen Flohmarkt
Italiano :
Il villaggio di Fontanes organizza la sua tradizionale vendita di garage
Espanol :
El pueblo de Fontanes celebra su tradicional venta de garaje
