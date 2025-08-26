37ème Concours International de Chant de Marmande Théâtre Le Comoedia Marmande

37ème Concours International de Chant de Marmande Théâtre Le Comoedia Marmande mardi 26 août 2025.

37ème Concours International de Chant de Marmande

Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-26

37ème Concours International de Chant de Marmande

– Présélections Mardi 26 et Mercredi 27 août à partir de 10h, 14h et 20h (sauf le mercredi). Découvrez gratuitement près de 200 jeunes artistes venus de 34 pays différents ! Deux jours de présélections qui vous permettront d’entendre un florilège des airs d’opéras et mélodies françaises les plus connus.

– Demi-Finales Jeudi 28 août à partir de 10h, 14h et 20h. Après les deux journées de présélections, les demi-finalistes se présentent devant le Jury composé de Directeurs et directrices d’Opéra, Responsables de casting, Chefs d’orchestres,… Dans les deux catégories Mélodie française et Opéra.

-Finale Vendredi 29 août à 17h pour la Mélodie et 20h pour l’Opéra. Un jury composé de personnalités lyriques internationales décernera plusieurs prix et le Grand Prix.

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme à Marmande. .

Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

English : 37ème Concours International de Chant de Marmande

German : 37ème Concours International de Chant de Marmande

Italiano :

Espanol : 37ème Concours International de Chant de Marmande

L’événement 37ème Concours International de Chant de Marmande Marmande a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Val de Garonne