37ème CONGRES NATIONAL BONSAÏ Montrond-les-Bains

Centre des congrès LES FOREZIALES Montrond-les-Bains Loire
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
2026-04-18 2026-04-19
Une centaine de Bonsaï sélectionné dans la France entière. Commerçants et artisans, animations, conférences, ateliers……
Centre des congrès LES FOREZIALES Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes artebonsaiclub@gmail.com
English :
A hundred Bonsai selected from all over France. Shops and craftsmen, events, conferences, workshops……
