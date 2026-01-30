37ème CONGRES NATIONAL BONSAÏ

Centre des congrès LES FOREZIALES Montrond-les-Bains Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

En ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Une centaine de Bonsaï sélectionné dans la France entière. Commerçants et artisans, animations, conférences, ateliers……

.

Centre des congrès LES FOREZIALES Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes artebonsaiclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hundred Bonsai selected from all over France. Shops and craftsmen, events, conferences, workshops……

L’événement 37ème CONGRES NATIONAL BONSAÏ Montrond-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Forez Est