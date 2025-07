37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon Coulon

37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon Coulon vendredi 18 juillet 2025.

37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon

Quai Louis Tardy Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Festival artistique d’envergure dédié à la peinture en plein air, cet événement réunit des artistes amateurs et professionnels autour d’un grand concours doté de plus de 20 000 € de prix et d’une quarantaine de récompenses.

Ambiance conviviale, galerie d’exposition-vente, animations festives, jury de renom et mise à l’honneur des jeunes talents une véritable célébration de l’art au naturel.

18 juillet à Coulon

19 et 20 juillet à Magné

Inscriptions des peintres jusqu’au 7 juillet, sur le site ou sur place. .

Quai Louis Tardy Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : 37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon

German : 37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon

Italiano :

Espanol : 37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon

L’événement 37ème édition du Festival International de peinture de Magné à Coulon Coulon a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Niort Marais Poitevin