37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence Concert en Aparté à Bagnols-en-Forêt place de l’église Bagnols-en-Forêt dimanche 14 septembre 2025.

place de l’église Eglise Saint-Antonin Bagnols-en-Forêt Var

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Quatuor Galilée, formé de trois frères et une sœur, fusionnant les cultures occidentale et orientale, interprétant à la fois les quatuors classiques et romantiques du répertoire occidental, ainsi que leurs propres compositions originales.

place de l’église Eglise Saint-Antonin Bagnols-en-Forêt 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 94 23 13 quatuors.paysdefayence4@orange.fr

English :

Quatuor Galilée, formed by three brothers and a sister, fusing Western and Eastern cultures, performing both classical and romantic quartets from the Western repertoire, as well as their own original compositions.

German :

Das Galileo-Quartett, bestehend aus drei Brüdern und einer Schwester, verschmilzt die westliche und östliche Kultur und spielt sowohl klassische und romantische Quartette des westlichen Repertoires als auch ihre eigenen Originalkompositionen.

Italiano :

Il Quartetto Galilée, formato da tre fratelli e una sorella, fonde le culture occidentali e orientali, eseguendo quartetti classici e romantici del repertorio occidentale, oltre a composizioni originali proprie.

Espanol :

El Cuarteto Galilée, formado por tres hermanos y una hermana, fusiona las culturas occidental y oriental, interpretando cuartetos clásicos y románticos del repertorio occidental, así como sus propias composiciones originales.

