37ème Festival des Nuits Lyriques de Marmande LA FILLE DU REGIMENT Théâtre Comoedia Marmande vendredi 22 août 2025.

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

LA FILLE DU RÉGIMENT Opéra en 2 actes de Gaetano DONIZETTI

Livret de VERNOY de St-GEORGES et Jean-François BAYARD.

Direction musicale Philippe MESTRES.

Mise en scène Hye Myung KANG.

Chœurs Avant-Scène Marie-Claire MESTRES.

ORCHESTRE DES SYMPHONISTES D’AQUITAINE

– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

