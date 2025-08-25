37ème Festival d’été des Nuits Lyriques « Âmes-Soeurs » Récital en duo Fourques-sur-Garonne

37ème Festival d’été des Nuits Lyriques « Âmes-Soeurs » Récital en duo

Église Notre Dame Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Apolline & Thaïs RAÏ-WESTPHAL, deux sœurs Sopranos Lauréates Concours 2024 et Jean Marc FONTANA Pinaniste.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

