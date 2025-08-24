37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI » Escassefort

37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI » Escassefort dimanche 24 août 2025.

37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI »

Église Escassefort Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI »

avec Maryana GOLOVCHENKO, Tatiana LINA et Nadine ROSSELLO.

Voix du Monde.

Une rencontre unique associant Musique, Patrimoine et Convivialité que vous pourrez, si vous le souhaitez, poursuivre par un repas.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Église Escassefort 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : 37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI »

German : 37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI »

Italiano :

Espanol : 37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI »

L’événement 37ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’opéra est dans le pré « A TRE VOCI » Escassefort a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Val de Garonne