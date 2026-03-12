37ème Festival du Conte de Fresquiennes : « Tous mes chaperons », petites variations autour du Chaperon rouge Salle polyvalente Fresquiennes

Informations pratiques

Fresquiennes

37ème Festival du Conte de Fresquiennes : « Tous mes chaperons », petites variations autour du Chaperon rouge

Salle polyvalente 36 Rue du Centre Fresquiennes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Du 29 septembre au 10 octobre 2026, l’association Puce à l’oreille-Festival du Conte vous invite à sa 37ème édition du Festival du Conte.

Cette année, pour la clôture du festival, la grande conteuse Sophie Clerfayt vous fera une lecture sur les variations et versions du célèbre conte du Petit Chaperon Rouge intitulé « Tous mes chaperons ».

« Y’a des loups qui te guettent… quand on est coquette, y’a des loups partout… » Dépassée ? Vieillotte ? Peut-être que l’histoire du Chaperon rouge est surtout trop connue pour être découverte et bien entendue… alors ce soir c’est plusieurs de ses versions que Sophie Clerfayt nous propose d’écouter. De Rio à la Wallonie, un seul chemin qui passe par Fresquiennes ! Nous vous y invitons pour y suivre les déclinaisons d’un chaperon par une conteuse nous venant de Bruxelles et néanmoins nouvelle venue dans le Festival, pleine d’humour, de tonus, de verve et de poésie ! Toute une palette d’émotions à venir découvrir ce soir pour terminer ce Festival en rouge avant que le noir ne se fasse… .

Salle polyvalente 36 Rue du Centre Fresquiennes 76570 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 38 05 95 contesfresquiennescaux@gmail.com

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English : 37ème Festival du Conte de Fresquiennes : « Tous mes chaperons », petites variations autour du Chaperon rouge

L’événement 37ème Festival du Conte de Fresquiennes : « Tous mes chaperons », petites variations autour du Chaperon rouge Fresquiennes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin