37ème Festival Musique en Périgord ENSEMBLE SAXBACK – Campagne 4 août 2025 21:00

Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-04 21:00:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Ensemble SAXBACK, sextuor à vent. De l’émotion, de l’espièglerie, de l’humour parfois mais l’on ressent avec force cette connivence et cette fraternité qui les unit dans leur art.

Ensemble musical atypique qui ose tout et qui transpire le talent à travers les pores de la passion. Six trentenaires jouent du saxophone, de la clarinette, du tuba, de l’euphonium, du saxhorn… et n’hésitent pas à mélanger les genres grâce à des adaptations et orchestrations talentueuses. De l’émotion, de l’espièglerie, de l’humour parfois mais l’on ressent avec force cette connivence et cette fraternité qui les unit dans leur art. .

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@musique-en-perigord.fr

English : 37ème Festival Musique en Périgord ENSEMBLE SAXBACK

Ensemble SAXBACK, wind sextet. Emotional, mischievous, sometimes humorous, but you can feel the connivance and fraternity that unite them in their art.

German : 37ème Festival Musique en Périgord ENSEMBLE SAXBACK

Ensemble SAXBACK, Bläsersextett. Emotionen, Verspieltheit, manchmal Humor, aber man spürt mit aller Kraft das Einverständnis und die Brüderlichkeit, die sie in ihrer Kunst vereinen.

Italiano :

Ensemble SAXBACK, sestetto di fiati. Emotivi, maliziosi, a volte umoristici, ma non si può fare a meno di sentire la connivenza e la fratellanza che li unisce nella loro arte.

Espanol : 37ème Festival Musique en Périgord ENSEMBLE SAXBACK

Ensemble SAXBACK, sexteto de viento. Emotivos, traviesos, a veces humorísticos, pero no se puede evitar sentir la connivencia y la fraternidad que les une en su arte.

