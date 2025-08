37ème Foire aux Broutards Marcillat-en-Combraille

37ème Foire aux Broutards Marcillat-en-Combraille samedi 6 septembre 2025.

37ème Foire aux Broutards

Place du Champ de Foire Marcillat-en-Combraille Allier

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

37ème édition de la Foire aux Broutards organisée par le comité des Foires de Marcillat-en-Combraille.

Place du Champ de Foire Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 89 90 19

English :

37th edition of the Foire aux Broutards organized by the Comité des Foires de Marcillat-en-Combraille.

German :

37. Ausgabe der Foire aux Broutards, die vom Messekomitee von Marcillat-en-Combraille organisiert wird.

Italiano :

la 37a Foire aux Broutards è organizzata dal Comitato Fiere di Marcillat-en-Combraille.

Espanol :

la 37ª Foire aux Broutards está organizada por el Comité de Ferias de Marcillat-en-Combraille.

