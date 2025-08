37ème Marché Potier de Apt Cours Lauze de Perret Apt

De 9h à 19h, à l’ombre du Jardin Public de la ville d’Apt, 35 potiers et céramistes exposent leur travail de porcelaine, faïence, grès ou raku.

Vaisselle, sculptures, bijoux, décoration…

Toutes les techniques de ce riche métier seront représentées.

Un atelier de tournage/modelage sera offert aux enfants toute la journée.

Des animations tout au long de la journée

• Atelier enfants

• Animation sculpture

Horaires : de 9h à 19h

Lieu : Jardin Public – Cours Lauze de Perret

https://www.terresdeprovence.org/apt

Cours Lauze de Perret Apt Apt 84400 Vaucluse