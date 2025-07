37ème Rallye automobile National du Pays de Fayence Route de Fréjus Fayence

37ème Rallye automobile National du Pays de Fayence Route de Fréjus Fayence samedi 20 septembre 2025.

37ème Rallye automobile National du Pays de Fayence

Route de Fréjus Pa Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Coupe de France des rallyes 37ème édition du Rallye automobile national du Pays de Fayence, plusieurs « spéciales » sur les routes du Pays de Fayence, dans les Alpes de Hautes Provence et sur Saint-Cézaire

.

Route de Fréjus Pa Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02

English :

Coupe de France des rallyes 37th edition of the Pays de Fayence national car rally, several « special stages » on the roads of the Pays de Fayence, in the Alpes de Hautes Provence and in Saint-Cézaire

German :

Coupe de France des rallyes: 37. Ausgabe der nationalen Automobil-Rallye im Pays de Fayence, mehrere « Sonderprüfungen » auf den Straßen des Pays de Fayence, in den Alpes de Hautes Provence und auf Saint-Cézaire

Italiano :

Coupe de France des rallyes: 37° rally automobilistico nazionale del Pays de Fayence, diverse « prove speciali » sulle strade del Pays de Fayence, nelle Alpi dell’Alta Provenza e a Saint-Cézaire

Espanol :

Coupe de France des rallyes: 37º rally nacional de coches Pays de Fayence, varias « especiales » en las carreteras del Pays de Fayence, en los Alpes de Hautes Provence y en Saint-Cézaire

L’événement 37ème Rallye automobile National du Pays de Fayence Fayence a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence