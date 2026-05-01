37ÈME RONDE DE SAINT GEORGES Rue des Arènes Saint-Georges-d’Orques

Saint-Georges-d’Orques

37ÈME RONDE DE SAINT GEORGES

Rue des Arènes Arènes Michel Laurens Saint-Georges-d’Orques Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Au départ des arènes des courses enfants 500 m et 1500 m et un 11 km animeront la matinée.

L’association les Coureurs de la ronde de Saint Georges organise, avec le concours, de la Ville de Saint Georges d’Orques, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa 37ème Ronde.

Les inscriptions limitées à 500 coureurs se font jusqu’au vendredi 8 mai 18h sur www.ats-sport.com.

Elles sont de 12 euros pour les 11 km et gratuites pour les enfants.

1 euro par inscription sera reversé à l’association Sandro vivre pour ses rêves en soutien au jeune Sandro atteint de la maladie Kury Isidor.

Il n’y aura pas d’inscriptions le jour de la course. .

Rue des Arènes Arènes Michel Laurens Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie

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English : 37ÈME RONDE DE SAINT GEORGES

Starting from the arena, children’s races 500 m and 1500 m and an 11 km race will enliven the morning.

L’événement 37ÈME RONDE DE SAINT GEORGES Saint-Georges-d’Orques a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT