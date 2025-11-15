37ème salon des vins Rouffach

37ème salon des vins

8 aux remparts Rouffach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Venez découvrir ce salon des vins sur le thème Rouge ou blanc, faites vos jeux ! Menu casino royal samedi et dimanche à midi sur réservation.

Venez découvrir le 37ème salon des vins organisé par les BTS Technico-commercial vins, bières et spiritueux du Lycée agricole de Rouffach sur le thème du casino Rouge ou blanc, faites vos jeux !

Menu casino royal samedi et dimanche à midi sur réservation. .

8 aux remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 94 31 95 formaction.tc@gmail.com

English :

Come and discover this wine fair on the theme Red or white, make your bets ! Casino Royale menu Saturday and Sunday lunchtime, by reservation.

German :

Entdecken Sie diesen Weinsalon unter dem Motto Rot oder weiß, machen Sie Ihre Einsätze ! Menü Casino royal Samstag und Sonntag mittags auf Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire questo spettacolo enologico sul tema Rosso o bianco, fate la vostra scommessa ! Menù Casino Royale il sabato e la domenica a pranzo (prenotazione obbligatoria).

Espanol :

Venga a descubrir este espectáculo enológico sobre el tema Tinto o blanco, ¡haga sus apuestas! Menú Casino Royale el sábado y el domingo al mediodía (reserva obligatoria).

