37ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’École® du 23 au 28 mars 2026, médiathèque intercommunale le Cube Garges, Garges-lès-Gonesse

37ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’École® du 23 au 28 mars 2026 24 – 28 mars médiathèque intercommunale le Cube Garges Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T14:30:00+01:00 – 2026-03-24T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Venez découvrir l’exposition Critibulles à l’occasion de la semaine de la presse et des médias à la médiathèque, prenez le temps de lire journaux et magasines et profitez des dons des périodiques de l’année dernière !

médiathèque intercommunale le Cube Garges avenue du général de Gaulle 95140 Garges-lès-GOnesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

table thématique presse / expositon critibulles / dons périodiques pilonés