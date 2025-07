37ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre sportif Marcel Berthet Valserhône

37ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre sportif Marcel Berthet Valserhône vendredi 4 juillet 2025.

37ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL

Centre sportif Marcel Berthet Bellegarde-sur-Valserine Valserhône Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Tournoi international de basketball catégorie U18M avec la participation de 4 équipes européennes Allemagne Espagne Lituanie et France

.

Centre sportif Marcel Berthet Bellegarde-sur-Valserine Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes evbbasket01@wanadoo.fr

English :

International basketball tournament U18M category with the participation of 4 European teams: Germany Spain Lithuania and France

German :

Internationales Basketballturnier Kategorie U18M mit der Teilnahme von 4 europäischen Mannschaften: Deutschland Spanien Litauen und Frankreich

Italiano :

Torneo internazionale di basket categoria U18M con la partecipazione di 4 squadre europee: Germania, Spagna, Lituania e Francia

Espanol :

Torneo internacional de baloncesto categoría U18M con la participación de 4 equipos europeos: Alemania España Lituania y Francia

L’événement 37ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Valserhône a été mis à jour le 2025-06-26 par Terre Valserhône Tourisme