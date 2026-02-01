37èmes Rencontres artistiques

La 37ᵉ édition des Rencontres Artistiques de Trouy s’inscrit une nouvelle fois comme un rendez-vous culturel incontournable, célébrant la création artistique sous toutes ses formes. Fidèle à l’esprit qui l’anime depuis ses débuts, cette manifestation met à l’honneur la diversité des expressions artistiques et favorise la rencontre entre artistes, œuvres et publics.

Un événement placé sous le signe de la curiosité, de la créativité et du partage, qui témoigne du dynamisme culturel de Trouy et de son engagement durable en faveur des arts. .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire trouytempslibre@outlook.fr

English :

The 37th Rencontres Artistiques de Trouy is an unmissable cultural event dedicated to the diversity of artistic creation and sharing between artists and audiences. ?

L’événement 37èmes Rencontres artistiques Trouy a été mis à jour le 2026-02-05 par BERRY