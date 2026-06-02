Villers-sur-Mer

38ᵉ Festival Sable Show Ben Toury

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Des concerts gratuits face à la mer ! Ce festival s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles. De la chanson française au rock en passant par le funk, le festival ne s’interdit rien.

Des concerts gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! En plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles. De la chanson française au rock en passant par le funk, le festival ne s’interdit rien, dans un mélange de découvertes et de valeurs sûres. L’occasion de profiter des chaudes soirées d’été face à la mer, dans une ambiance festive et conviviale.

Sur scène depuis l’âge de 11 ans, Benjamin Toury cumule plus de 23 ans de carrière et une expérience impressionnante du spectacle vivant. Véritable tornade musicale, il captive son public par son énergie débordante et son incroyable présence scénique. Ses doigts parcourent le clavier à une vitesse vertigineuse, mêlant puissance, virtuosité et émotion. .

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 38ᵉ Festival Sable Show Ben Toury

Free concerts by the sea! This festival has become a fixture on the local festival scene, thanks to its longevity and its demanding but accessible programming. From French chanson to rock and funk, the festival leaves no stone unturned.

L’événement 38ᵉ Festival Sable Show Ben Toury Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville