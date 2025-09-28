38e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac
38e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac dimanche 28 septembre 2025.
38e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac
Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
50 exposants sont attendus pour proposer pièces d’autos et motos d’avant 1985.
Quelques vieilles voitures et motos seront aussi exposées ou à la vente.
Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 40 71 84 amrfigeac@orange.fr
English :
50 exhibitors are expected to offer pre-1985 car and motorcycle parts.
Some old cars and motorcycles will also be on display or for sale.
German :
es werden 50 Aussteller erwartet, die Auto- und Motorradteile aus der Zeit vor 1985 anbieten.
Einige alte Autos und Motorräder werden ebenfalls ausgestellt oder zum Verkauf angeboten.
Italiano :
sono attesi 50 espositori che offriranno parti di auto e moto precedenti al 1985.
Saranno inoltre esposte o in vendita alcune auto e moto d’epoca.
Espanol :
se espera que 50 expositores ofrezcan piezas de coches y motos anteriores a 1985.
También se expondrán o venderán algunos coches y motos antiguos.
L’événement 38e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Figeac