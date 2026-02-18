38e Festival des Arts sur le thème Nos villages, nos chemins RN 83 Augea
38e Festival des Arts sur le thème Nos villages, nos chemins
RN 83 Galerie du Revermont Augea Jura
Début : 2026-05-16 10:50:00
fin : 2026-05-17 19:50:00
2026-05-16
Ce 39e Festival des Arts se tiendra les 16 et 17 mai 2026 à la Galerie du Revermont à Augea de 10 h à 19 h . Au programme exposition avec l’association Découverte de l’Art , Petit Montmartre avec 70 élèves artistes (adultes et enfants), plus de 30 artistes et artisans d’art.
Le thème Nos villages, nos chemins
Concours pour l’exposition prix du public
+ D’infos animations diverses, entrée gratuite .
RN 83 Galerie du Revermont Augea 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 62 84 84 andree.mathieucoron@orange.fr
