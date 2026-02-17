38e salon de peinture et de sculpture Vandrimare

38e salon de peinture et de sculpture

Rue des Sports Vandrimare Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 17:30:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le conseil municipal et les membres de la commission peinture organisent le 38e Salon de Peinture au centre socio-culturel de Vandrimare, en présence de 32 artistes et de deux invités d’honneur Hervé LOILIER et Marianne RUSTON.

Entouré de 32 artistes, Monsieur Pierre DECHOZ, Maire de Vandrimare, Le Conseil Municipal, les Membres de la Commission Peinture ont le plaisir de vous convier au vernissage le samedi 14 mars 2026 à 17h30

Entrée libre du samedi 14 au dimanche 22 mars 2026 de 14h30 à 18h .

Rue des Sports Vandrimare 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 03 63

English : 38e salon de peinture et de sculpture

