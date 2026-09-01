38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
mardi 29 septembre 2026 · Avenue Falco de Baroncelli · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence
Mardi 29 septembre 2026 à partir de 15h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Bienvenue à la 38ème finale du tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence.
Alors que les fêtes votives battent leurs plein, assistez à la 38ème édition du Tau d’Or.
Les arènes Chomel à Saint-Rémy-de-Provence vous ouvriront leurs portes à partir de 15h30 et vous pourrez voir les 8 meilleurs taureaux de la saison :
– Brassens, manade Robert Michel
– Hussard, manade Levant
– Uby, manade La Galère
– Calus, Manade Gilet
– Accariès, manade raynaud
– Lancelot, manade Lagarde
– Pilet, manade Laurent
– Libertin, manade Allard
Les raseteurs : Marignan, Charrade T, Romero, Manco, Boudiaf .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com
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English :
Welcome to the 38th Tau d’Or final in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement 38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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