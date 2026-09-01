38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence

Mardi 29 septembre 2026 à partir de 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 15:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Bienvenue à la 38ème finale du tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence.

Alors que les fêtes votives battent leurs plein, assistez à la 38ème édition du Tau d’Or.



Les arènes Chomel à Saint-Rémy-de-Provence vous ouvriront leurs portes à partir de 15h30 et vous pourrez voir les 8 meilleurs taureaux de la saison :

– Brassens, manade Robert Michel

– Hussard, manade Levant

– Uby, manade La Galère

– Calus, Manade Gilet

– Accariès, manade raynaud

– Lancelot, manade Lagarde

– Pilet, manade Laurent

– Libertin, manade Allard



Les raseteurs : Marignan, Charrade T, Romero, Manco, Boudiaf .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the 38th Tau d’Or final in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement 38e Tau d’Or à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles