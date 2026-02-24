38ème bourse aquariophile

Salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Organisée par l’Association Comtoise d’aquariophilie et l’Aquarium Club de Chaffois.

38ème bourse aquariophile poissons, crevettes, plantes et matériel.

Réservation bacs et repas obligatoire.

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 38ème bourse aquariophile

L’événement 38ème bourse aquariophile Chaffois a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS