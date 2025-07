38ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis

38ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis lundi 4 août 2025.

Début : 2025-08-04 14:00:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Le Challenge Mayennais revient pour sa 38ème édition à Fougerolles-du-Plessis

La troisième étape du Challenge Mayennais aura lieu à Fougerolles-du-Plessis pour un circuit de 130,9 km.

Départ à 14h pour cette course cycliste.

Élite nationale équipes professionnelles, continentales, N1-N2-N3, étrangères et élites, individuels, Open 1 .

Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 17

