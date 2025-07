38ème charçoise fête votive La Charce

38ème charçoise fête votive La Charce samedi 26 juillet 2025.

38ème charçoise fête votive

village La Charce Drôme

Début : 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-26 02:00:00

2025-07-26

15h concours de boules (challenge Pierre Cirer-Methel, doublettes 10€, inscriptions 14h, tirage 15h, 200€ + les mises)

A partir de 21h soirée animée par Mozdi

Activités enfants

Buvette et restauration.

village La Charce 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 23 44

English :

3pm: boules competition (Pierre Cirer-Methel challenge, doublettes 10?, registration 2pm, draw 3pm, 200? + stakes)

From 9pm: evening entertainment by Mozdi

Children’s activities

Refreshments and catering.

German :

15 Uhr: Boule-Wettbewerb (Challenge Pierre Cirer-Methel, Doubletten 10?, Einschreibungen 14 Uhr, Ziehung 15 Uhr, 200? + Einsätze)

Ab 21 Uhr: Abendveranstaltung mit Musik von Mozdi

Aktivitäten für Kinder

Getränke und Speisen.

Italiano :

ore 15.00: gara di bocce (sfida Pierre Cirer-Methel, doppio 10?, iscrizione ore 14.00, sorteggio ore 15.00, 200? + posta in gioco)

Dalle 21:00: intrattenimento serale a cura di Mozdi

Attività per bambini

Rinfreschi e cibo.

Espanol :

a las 15:00 h: competición de petanca (desafío Pierre Cirer-Methel, dobles 10?, inscripción a las 14:00 h, sorteo a las 15:00 h, 200? + apuestas)

A partir de las 21:00 h: animación nocturna a cargo de Mozdi

Actividades infantiles

Refrescos y comida.

L’événement 38ème charçoise fête votive La Charce a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale